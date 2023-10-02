Москва, 2 октября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) и президентская платформа «Россия — страна возможностей» 2 октября подписали соглашение о сотрудничестве, в мероприятии участвовали заместитель генерального директора Дирекции ВФМ Лариса Сулима и первый заместитель генерального директора «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. Об этом сообщает пресс-служба всемирного фестиваля.

Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи

В соответствии с документом проект «Другое Дело» платформы «Россия — страна возможностей» стал ключевым партнером мотивационной программы, созданной для волонтёрского корпуса ВФМ. По словам главы Дирекции фестиваля, эта программа позволит поощрять добровольцев ВФМ-2024 за их гражданскую позицию и полезную деятельность.

Речь идёт о сокращении использования пластиковой упаковки, популяризации вторичного использования материалов и переработке одежды, а также других видах работ.

«За участие в жизни общества ребята смогут получать полезные и приятные бонусы. А главное, волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи на своем примере покажут, как легко можно сделать мир лучше», — рассказала Лариса Сулима.

Кроме того, организаторы проекта планируют выдавать участникам программы специальные задания, которые будут размещать на отдельной странице в сервисе «Другое Дело» в социальной сети «ВКонтакте».

«Более 300 партнёров уже предоставляют «Другому делу» задания на самые разные темы. Уверен, волонтёрам будет еще интереснее помогать на Фестивале, параллельно выполняя задания и получая за них уникальные бонусы», — отметил Алексей Агафонов.

Он уточнил, что в мини-приложении «Другое Дело» уже зарегистрировались более 3,2 млн человек со всех регионов России. Агафонов сообщил, что среди бонусов, которые были предоставлены участникам программы, были представлены подписки на музыкальные сервисы, стажировки, обучения, путешествия, билеты на концерты и встречи со знаменитостями.

Проект «Другое Дело» реализуется в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование» с 2021 года.

В 2024 году в России пройдет Всемирный фестиваль молодёжи. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Целью мероприятия является развитие международного молодёжного сотрудничества.

Ранее состоялось первое заседание Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко. В рамках мероприятия было принято решение провести ВФМ с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».

С 10 по 17 марта 2024 года пройдёт региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи. Её должны посетить представители 30 российских городов.

Всего в ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров из различных сфер деятельности, в том числе 10 тысяч — из-за рубежа. Желающие принять участие в фестивале могут подать заявки на регистрацию до 1 декабря на сайте fest2024.com. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).