Москва, 21 ноября, 2023, 20:50 — ИА Регнум. На участие во Всемирном фестивале молодёжи поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран. Об этом 21 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Дома молодежи на ВДНХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«183 страны, более 250 тысяч заявок. Тяжёлая работа впереди, нам нужно отобрать самых достойных, и это очень сложно, поэтому у нас большая задача и большая ответственность», — сказала Голикова.

Она отметила, что на фестивале будут задействованы 4 тыс. волонтёров.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 100 дней до предстоящего фестиваля, что Россия примет участников Всемирного фестиваля молодёжи из более чем 180 стран как самых дорогих гостей. Глава государства отметил, что такой масштаб говорит об огромном и искреннем интересе в мире к России, особенно к её культуре, истории, традициям и ценностям.

Указ о проведении в России в 2024 году Всемирного фестиваля молодёжи подписал президент Владимир Путин. Мероприятие нацелено на развитие международного молодёжного сотрудничества, его организует Росмолодёжь.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Проведение региональной программы фестиваля запланировано с 10 по 17 марта, её должны посетить представители 30 российских городов.