Москва, 28 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве началась Неделя хоккея. Специально к мероприятию в павильон доставили особый экспонат: главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, которым сейчас владеет ЦСКА.

Пресс-служба НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на ВДНХ экспонируется Кубок Гагарина

В церемонии открытия Недели хоккея приняли участие спортивный директор ХК ЦСКА Денис Денисов, восьмикратный чемпион СССР, легенда хоккейного клуба Александр Волчков и преданные болельщики ХК ЦСКА — многократные олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, а также народный артист РФ Аскольд Запашный. В первый день Недели хоккея ветераны и игроки хоккейного клуб ЦСКА, а также именитые болельщики провели для фанатов автограф-сессии.

«Сотрудничество «Роснефти» и ХК ЦСКА направлено не только на завоевание золотых медалей чемпионата России. Работа ведётся более обширная и глубокая», — сказал Денис Денисов. Он подчеркнул, что за 12 лет сотрудничества с «Роснефтью» была выстроена система и философия, которые направлены на подготовку и воспитание спортсменов высокого уровня с детских лет.

Легенда клуба Александр Волчков отметил особую роль «Роснефти» в развитии ХК ЦСКА: «Очень помогает нам развивать этот спорт «Роснефть», а без этой команды это практически невозможно. Всегда в спорте должен быть флагман, на которого все равняются, и таким является команда ЦСКА». Волчков выразил убеждённость, что команда будет достойно продолжать эту традицию.

Четырехкратный олимпийской чемпион Немов отметил, что хоккеисты ЦСКА своим трудом и талантом демонстрируют, что человеческие возможности безграничны. Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина и народный артист Запашный признались, что, как преданные болельщики клуба, они очень ждут от него очередной победы в национальном турнире.

Неделя хоккея в павильоне «Роснефти» на ВДНХ продлится с 28 ноября по 3 декабря. В течение этой недели посетителя могут увидеть главный хоккейный трофей нашей страны — Кубок Гагарина, и сфотографироваться рядом с ним.

Гостей ждет насыщенная программа: показ документальных фильмов «ЦСКА. Начало» и «Первая тройка», трансляция хоккейных матчей ХК ЦСКА в прямом эфире, турниры по настольному и аэрохоккею, выступления команды чирлидерш, мастер-классы, хоккейные викторины, фото — и автограф-сессии спортивных кумиров.

1 декабря 2023 года, во Всероссийский день хоккея, в павильоне «Роснефти» пройдут встречи с игроками, тренерами и ветеранами клуба, а также со звездными болельщиками ЦСКА, среди которых и выдающиеся мастера других видов спорта.

Поддержать спортивную атмосферу придут в павильон «Роснефти» и друзья хоккеистов — чемпионы России, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.

С 1 по 3 декабря пройдут тематические квизы, посвящённые автоспорту, а также продолжатся любительские гонки на тренажёрах-симуляторах, которые спортсмены используют для подготовки к соревнованиям.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. На протяжении 12 лет компания «Роснефть» является владельцем клуба. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.