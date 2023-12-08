Брюссель, 8 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Евросоюз предложил Украине гарантии безопасности, которые включают военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом 8 декабря заявил журналистам представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент. Это кооперация по военным материалам — наш вклад в армию Украины», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в пакет входит тренировка украинских солдат, всё большая интеграция оборонной индустрии Украины в европейскую, а также борьба с дезинформацией и кибербезопасность.

Ранее агентство Bloomberg узнало подробности плана Евросоюза по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. В проект вошла военная подготовка ВСУ, обмен данными разведки и долгосрочное снабжение Киева оружием. Кроме того, предусматривается борьба с киберугрозами, помощь с разминированием территорий и решение проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками вооружений.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ИА Регнум отметил, что план Евросоюза по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности подразумевает эскалацию конфликта и его затягивание ещё на годы вперёд. По его мнению, это больше свидетельствует не о предоставлении гарантий безопасности Киеву, а о прямом вмешательстве и участии Евросоюза в военных действиях на Украине.