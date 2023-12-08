В отношении должностных лиц брянской гимназии возбудили дело о халатности
В отношении должностных лиц брянской школы возбудили уголовное дело о халатности
Брянск, 8 декабря, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Прокуратура Брянской области возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц брянской гимназии №5, где 7 декабря восьмиклассница открыла стрельбу из помпового ружья, сообщили в ведомстве 8 декабря.
«Прокуратура Брянской области организовала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных организациях», — сказано в сообщении ведомства.
В прокуратуре установили, что стационарный металлодетектор утром 7 декабря был убран со входа в школу. Это и дало злоумышленнице возможность пройти в помещение гимназии с огнестрельным оружием.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в прокуратуре.
Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 7 декабря в гимназии № 5 Брянска 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу из помпового ружья. Два человека, в том числе сама стрелявшая, погибли, ещё пять подростков получили ранения. Их жизни вне опасности, организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник, сообщали в Минздраве.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие.