Омск, 8 декабря, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности РФ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Подготовленный украинскими спецслужбами подозреваемый признался в содеянном, сообщили 7 декабря в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры теракт был подготовлен украинскими спецслужбами.

По словам задержанного, 42-летний знакомый из Литвы передал ему восемь магнитных мин. Злоумышленник общался с исполнителем от имени спецслужб Украины. Он сообщил задержанному место тайника с бомбами. Мужчина привёз мины в Бурятию на личном автомобиле, а затем прикрепил их к цистернам грузовых поездов.

Взрывчатка сработала во время следования железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМа и его обводном пути. В результате теракта ёмкости с ГСМ загорелись, движение по транспортной магистрали было заблокировано.

ФСБ проверяет задержанного на причастность к совершению других диверсий и терактов на территории России по заданию киевского режима.

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Как передавало ИА Регнум, ночью 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. 1 декабря сотрудники ФСБ установили, что инцидент с грузовым поездом № 2412 произошёл из-за взрыва неустановленного устройства.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что пожар в туннеле БАМа был «операцией СБУ». Отмечалось, что сотрудники ведомства привели в действие четыре взрывных устройства во время движения состава. Официальных комментариев от СБУ и российских ведомств не поступало.