Вашингтон, 1 декабря, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к инциденту в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинском минобороны.

Валерий Мельников/РИА Новости

Собеседник издания заявил, что пожар в туннеле был «операцией СБУ». По его словам, сотрудники ведомства привели в действие четыре взрывных устройства во время движения состава. Официальных комментариев от СБУ по поводу произошедшего не поступало.

Северомуйский тоннель является самым протяжённым железнодорожным тоннелем в России, его длина составляет 15 343 метра. Он обеспечивает железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии во время движения загорелся вагон поезда. К месту ЧП направили два пожарных поезда. Также на место для координации действий правоохранительных и контролирующих органов прибыл и. о. байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский. Возгорание ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. При этом движение поездов по Байкало-Амурской магистрали не прерывалось, его организовали по обходному участку Северомуйского тоннеля. О причинах произошедшего в РЖД не сообщили.