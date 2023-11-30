Улан-Удэ, 30 ноября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. В тоннеле на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии во время движения загорелся вагон поезда, сообщили 30 ноября в пресс-службе восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

РИА Новости/Виталий Аньков

«По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в ночное время на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту ЧП на перегоне.

Возгорание ликвидировали. И. о. байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский выехал на место ЧП для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.