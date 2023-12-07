Лондон, 7 декабря, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Многие на Западе признают несостоятельность санкций против России. Об этом 7 декабря заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью британскому телеканалу «Би-би-си».

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«Я нахожу трогательным то, что многие признают, что санкции не работают. Многие вынуждены признать, что санкции против России не принесли того результата, которого от них ожидали», — сказала Кнайсль.

Она также удивилась тому, что Россия продолжает вести деловые отношения с государствами Евросоюза, несмотря на то что там требуют смены власти и разрушения страны.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху российской экономики. Он отметил, что ощутимые трудности были, прежде всего — во втором квартале 2022 года, но с тех пор идёт уверенное восстановление. Также он подчеркнул, что во многих отраслях уровень начала 2022 года уже превышен.

Президент РФ Владимир Путин заявил 7 декабря, что Россия доказала свою способность выстаивать в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности.