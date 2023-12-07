Москва, 7 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В новом мире кардинальных перемен выстоять сможет только сильное и суверенное государство. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!»

«Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьёзных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», — сказал российский лидер.

По словам президента, в мировой экономике может настурить «настоящая революция» в ближайшие годы, которая прекратит монополию западных банков.

Путин подчеркнул, что, несмотря на давление и «цыканье зубами» со стороны внешних сил, в мире остались лидеры, которые руководствуются интересами своих стран.

В ходе своего выступления глава государства также заявил, что финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована. Он добавил, что система SWIFT дискредитирована и становится архаичной, замещается оплатой в национальных валютах. По оценкам экспертов, в ближайшее время монополия крупных западных банков будет подорвана, отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что российские банки смогли преодолеть внешнее санкционное давление. Он подчеркнул, что банки являются частью экономики, а банковская сфера «отражает состояние экономики в целом».