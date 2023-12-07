Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за тёплый приём
Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду за тёплый приём. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Кремля.
Глава государства выразил наследному принцу благодарность и признательность за тёплый прием и щедрое гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации.
«Его королевское высочество также выразил его превосходительству наилучшие пожелания крепкого здоровья, а дружественному российскому народу — дальнейшего прогресса и процветания», — сообщается на сайте Кремля.
Стороны также подтвердили своё стремление укреплять сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, которые представляют взаимный интерес, включая борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В этот же день глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры, на которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, сотрудничество в рамках ОПЕК+. Делегации обеих стран провели «детальную сверку часов» в экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом.
Переговоры Путина и саудовского принца в формате тет-а-тет продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.