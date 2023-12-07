Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду за тёплый приём. Об этом 7 декабря сообщается на сайте Кремля.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Глава государства выразил наследному принцу благодарность и признательность за тёплый прием и щедрое гостеприимство, оказанное ему и сопровождающей его делегации.

«Его королевское высочество также выразил его превосходительству наилучшие пожелания крепкого здоровья, а дружественному российскому народу — дальнейшего прогресса и процветания», — сообщается на сайте Кремля.

Стороны также подтвердили своё стремление укреплять сотрудничество и координацию в области безопасности по вопросам, которые представляют взаимный интерес, включая борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом и их финансированием, а также обмен информацией в целях противодействия террористическим организациям.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851364" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 декабря совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию. В этот же день глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры, на которых обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, сотрудничество в рамках ОПЕК+. Делегации обеих стран провели «детальную сверку часов» в экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом.

Переговоры Путина и саудовского принца в формате тет-а-тет продлились более трёх часов. В начале беседы российский лидер заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Эр-Рияда.