Эр-Рияд, 7 декабря, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд завершили переговоры. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудили ряд важных тем, достигли договорённостей по актуальным вопросам и пообедали (с переводчиками).

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Перед встречей один на один лидеры стран достаточно долго и обстоятельно в широком составе, с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний провели «детальную сверку часов» по тем областям, где стороны заинтересованы дальше развивать и углублять взаимодействие.

«Речь идёт об экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом», — пояснил Песков.

В рамках встречи «с глазу на глаз» Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд говорили о ситуации на Ближнем Востоке, о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться. Президент отметил, что Россия и Саудовская Аравия понимают, что несут ответственность за стабильное состояние рынка энергоносителей.

В разговоре глава государства и наследный принц не обошли вниманием палестино-израильский конфликт, инвестиционное сотрудничество двух стран, санкции «Большой семёрки» относительно российских алмазов, обсудили и визит Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в Москву.

По словам Пескова, даты его визита пока не определены, они будут прорабатываться по дипломатическим каналам.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры в формате тет-а-тет. Лидеры стран, после встречи с участием делегаций, в «формате 1 на 1» разговаривали более трёх часов.

Владимир Путин в начале переговоров заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии. Он уточнил, что у Москвы и Эр-Рияда очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях.