Москва, 7 декабря, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Российские бойцы при поддержке артиллерии сорвали ротацию киевских боевиков и подвоз боеприпасов под селом Старомайорским на южнодонецком направлении. Об этом сообщили 7 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Старомайорское находится на границе Запорожской области и ДНР.

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в ходе активной обороны мотострелковые подразделения вместе с артиллеристами сорвали попытки передвижения 128-й бригады ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского.

Также ВС РФ уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады противника в районе Урожайного, поразили пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и Константиновке.

Как сообщало ИА Регнум, в Буденновском районе Донецка 6 декабря в результате обстрела киевскими боевиками загорелись цистерны с битумом. При тушении пожара спасатели подверглись повторному артиллерийскому удару. Два человека погибли, 13 получили ранения.

Спасатели 35-летний Сергей Быстрицкий и 25-летний Руслан Старков получили травмы, несовместимые с жизнью. Ещё 13 пожарных доставили в больницу.

Вооружённые силы Украины обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет, сообщил 6 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.