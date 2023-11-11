Вашингтон, 11 ноября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Запад заменит лидера киевского режима Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности одержать побегу в конфликте с Россией. Об этом 11 ноября сообщил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье издания Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, которые намечены на март 2024 года, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его всё равно заменят в результате переворота в стиле Майдана, говорится в материале.

По словам Брайена, Запад начал осознавать, что Украина не сможет победить в конфликте, ВСУ терпят поражение за поражением, российские военные сжигают дорогостоящую технику, поставленную Западом.

По мнению эксперта, самым лучшим исходом для США и Украины будут переговоры с Россией, в противном случае Киев ожидает неизбежный военный крах.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил, что Россия никогда от переговоров не отказывались, власти всегда говорили, что готовы к продолжению диалога.

Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент напомнил, что Запад развязал войны в Судане и Сирии, проигнорировав Устав ООН.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 июля заявил, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.