Москва, 15 ноября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Санкции против российских алмазов только повысят их стоимость на мировом рынке. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

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Ранее издание Bloomberg сообщило, что Европейский союз в рамках нового пакета санкций намерен включить в него запрет на импорт российских алмазов.

Новикова напомнила, что по необработанным алмазам Россия является экспортёром №1 в мире. Основные их покупатели — Бельгия, ОАЭ и Индия. Последняя за 2023 год выкупила рекордное количество этих российских драгоценных камней на сумму более 200 млн долларов.

«Учитывая, что Россия является основным поставщиком алмазов, другие страны будут продолжать покупать их у РФ, но потребуется время для поиска компаний-посредников в дружественных странах, которые будут продавать российские камни в обход санкций, — предположила Новикова. — Важно понимать, что природных ресурсов, включая драгоценные металлы и камни, в мире ограниченное количество, при этом разного рода санкции повысят стоимость приобретения такого сырья для последующего производства конечной продукции, которая также вырастет в цене».

В свою очередь, Михаил Гордиенко, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, призвал не забывать, что сфера добычи алмазов относится к обрабатывающему сектору экономики России, занимая в нём, по последним доступным данным, около 5%. Поэтому сильным ударом «алмазные санкции» для экономики РФ не станут. Однако могут быть негативные последствия для развития самого сектора, связанные с ограничением его технического и технологического совершенствования.

Гордиенко тоже уверен, что Россия найдёт новые рынки сбыта своих алмазов — в Средней и Юго-Восточной Азии.

Он также отметил, что влияние таких санкций на российскую экономику можно оценить по объёмам отчислений в бюджет.

«По последним данным, опубликованным на сайте крупнейшей добывающей компании «Алроса», ею было перечислено в 70,1 млрд рублей в виде налоговых отчислений и обязательных платежей, что существенно как для федерального, так и регионального бюджета. Кроме этого, компания занимается активной инвестиционной деятельностью, планы по которой, очевидно, будут пересмотрены», — предположил Гордиенко.

Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова тоже заметила, что включение алмазов в 12 пакет санкций со стороны ЕС прежде всего повлияет на российскую компанию «Алроса». По её словам, последствия ощущаются уже сейчас.

«Если посмотреть на динамику акций компании, то видно существенное падение котировок на фоне обсуждений в СМИ возможного включения алмазов в очередной санкционный пакет со стороны ЕС. Так, за прошедшие три месяца акции «Алроса» подешевели на 25% с 91,97 рублей (на 11 августа 2023 года) до 68,54 рублей (на 13 ноября 2023 года)», — заметила Прикладова.

Но для российской экономики, по мнению Прикладовой, в целом расширение санкционного давления на алмазодобывающую отрасль не будет критическим, поскольку экспорт алмазов не столь значим, как, например, чёрных металлов.

Также она обратила внимание на то, что за последний год российский экспорт алмазов в Бельгию резко сократился, а в июле 2023 года эта европейская страна отчиталась об отсутствии импорта из РФ.

«При этом анализ статистики международной торговли косвенно свидетельствует о поставках через другие страны, которые частично покрывают выбытие объёмов», — сказала Прикладова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что очередной пакет санкций Европейского союза, по данным Bloomberg, предполагает запрет на поставки в Россию станков и оборудования для них, которые можно использовать для оружейного производства, а также литиевых батареек и двигателей для дронов.

Помимо ограничений на импорт российских алмазов, ожидаются ограничения на поставки сжиженного пропана, чугуна и шпигелайзена (железно-марганцевого сплава), медной проволоки, алюминиевой проволоки, фольги, труб и патрубков.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что еврокомиссия в очередном пакете санкций рассчитывает ужесточить так называемый потолок цен на российскую нефть. Также европейцы обещают принять меры, которые помешают Москве обходить санкции.

В начале ноября 2023 года страны G7 не смогли договориться о скоординированных санкциях в отношении российского экспорта алмазов и ограничились обещанием «активизировать консультации».

В свою очередь, Минфин РФ предупредил, что санкции в отношении российских алмазов могут масштабно исказить рынок этих драгоценных камней.