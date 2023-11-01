Москва, 1 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Ограничения в отношении России как крупнейшего мирового поставщика алмазов масштабно исказят рынок, заявили 1 ноября в Министерстве финансов.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Введение ограничительных мер неизбежно приведёт к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минфине добавили, что санкции перечеркнут достижения Кимберлийского процесса для большого количества стран и местных сообществ, так как беспрецедентно агрессивное вмешательство предполагает распространение жёсткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями. При этом, как отметили в ведомстве, Запад решил для себя, что его не устраивает формат Кимберлийского процесса, поэтому его стремятся либо исказить, либо дестабилизировать и в итоге уничтожить и заменить собственным механизмом управления.

Как стало известно 27 октября, в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат алмазную отрасль. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос находится в стадии подготовки и консультаций и что итоговый вариант станет результатом совместной работы со странами — участницами «Большой семёрки» (G7), которые, как сообщалось 19 октября, обсудят варианты запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. В частности, им предстоит договориться о механизме подтверждения происхождения алмазов и разрешить вопрос пороговых значений веса алмазов.

Кимберлийский процесс, схема сертификации процесса Кимберли — утверждённая ООН схема предотвращения появления на рынке так называемых кровавых алмазов — добытых незаконно и идущих на финансирование оружейных закупок для повстанцев в Западной Африке и их союзников. Процесс назвали в честь «алмазной столицы ЮАР» Кимберли. Россия участвует в процессе с 2000 года, по даннымна 2010 год, членами организации являлись 75 стран.