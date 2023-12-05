Вашингтон, 6 декабря, 2023, 01:08 — ИА Регнум. В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского всё настойчивее говорят, что после декабря Украина останется без финансовых вливаний Запада. Об этом написало издание Politico в своём аналитическом материале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Война зашла в тупик, а обеспокоенность по поводу долгосрочной поддержки Киева Западом растёт», — написали авторы.

Отмечается, что украинские чиновники в эти дни находятся в США, где намерены провести ряд встреч, которые и станут «барометром того, как поддержка будет выглядеть в предстоящие месяцы и годы».

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон достиг «дна бочки» в своих возможностях оказывать военную поддержку Украине, заявил 5 декабря журналистам официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал, что для Украины существует большой риск поражения в конфликте с Россией, если со стороны США будут новые задержки с выделением помощи.

Британский политик Джордж Гэллоуэй признал, что в украинских политических кругах растёт недовольство Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство. Даже супруга главы киевского режима заявила, что не хочет переизбрания мужа на второй срок, добавил Гэллоуэй.