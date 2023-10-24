Вашингтон, 24 октября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению американца Пола Уилана, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщил представитель Госдепа телеканалу CNN.

РИА Новости / Валерий Мельников Пол Уилан

«Мы сделали России серьёзное предложение в обмен на освобождение Пола и не прекратим работу по его делу, пока он не вернётся к семье», — заверил информатор.

Телеканал также сообщил, что Уилан недоволен тем, что переговоры идут медленно, но выразил надежду, что про него не забудут в США «на фоне остальных геополитических событий».

Представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что такое предложение поступило России, не раскрывая подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с осуждённым в России за шпионаж американцем Полом Уиланом.

Уилану 53 года, и он боится не дождаться обмена в силу своего здоровья. Об этом он сказал Блинкену.

Пола Уилана задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в обмен на Виктора Бута. Но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.

В апреле брат Уилана Дэвид заявил журналистам, что семья боится предательства США. После задержания 30 марта 2023 года журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича Уилана вновь могут оставить за бортом сделки по обмену, сказал брат осуждённого.