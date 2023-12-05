Вашингтон, 5 декабря, 2023, 20:12 — ИА Регнум. США и Британия намеренно затягивают конфликт на Украине, надеясь ослабить Россию. Об этом заявил журналист американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

«Становится всё труднее отрицать, что [конфликт] на Украине мог закончиться всего за несколько месяцев и что правительства США и Британии работали над тем, чтобы этого не произошло», — отметил Марсетич.

По его словам, вполне обоснованными являются утверждения о том, что Россия и Украина были в шаге от мирных переговоров, но достижению договорённостей помешали государства НАТО.

По мнению обозревателя, Запад заинтересован в длительном противостоянии с Россией, которое могло бы ослабить её.

Также журналист отметил, что нежелание урегулировать конфликт дипломатическим путём привело к катастрофе для Украины и её жителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал, что некоторые западные политики призывают его идти на мирные переговоры с Москвой, но отмечал, что он «не готов» к этим переговорам.

В Кремле и МИД РФ ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.