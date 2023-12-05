Москва, 5 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно, поскольку этот возбудитель известен давно. Об этом 5 декабря заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Говорить о данной ситуации с такими терминами, как «эпидемия» и «пандемия», вообще некорректно», — приводит слова Вознесенского «РИА Новости».

Он отметил, что возбудитель пневмонии — микоплазма — известен уже довольно продолжительное время. К нему есть тест-системы для диагностики, а также эффективные антибактериальные препараты.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращать масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России. Он отметил, что никаких рекомендаций специалистов на этот счёт не было.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 ноября заявила, что в России фиксируется новая волна заболеваемости COVID-19. В неделю регистрируют 35–36 тысяч новых пациентов с этим диагнозом, а показатели заболеваемости за месяц увеличились вдвое, добавила она.