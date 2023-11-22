Москва, 22 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Кремле пока не планируют возвращать масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России, заявил 22 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было. Что касается президента и всех, кто работает с ним, там особые меры предосторожности, они действуют постоянно. Они продолжат действовать», — сказал Песков.

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