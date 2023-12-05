Москва, 5 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней компании «СберСтрахование жизни» из-за антиконкурентного соглашения, сообщила 5 декабря пресс-служба ФАС в своём Telegram-канале.

Макс Ветров/РИА Новости

«В ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс», в который входят полис страхования жизни и здоровья от компании «СберСтрахование жизни» и иные услуги. Этот пакет предоставляет скидку в размере 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком»,— сказано в сообщении.

Ранее для получения такой скидки заёмщик мог заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией, однако сейчас скидка в 1% предусмотрена только пока заёмщик оплачивает пакет услуг «Домклик Плюс».

Такие действия, отметили в ФАС, лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения. Ведомство усмотрело в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Сбербанк повысил минимальную ставку по своим базовым ипотечным программам на 1,4 процентных пункта, до 15,6% годовых. В связи с введёнными корректировками минимальная ставка по программе «Господдержка» составит от 8% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 6% годовых.