Львов, Украина, 5 декабря, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Во Львовской области в ночь на 5 декабря повреждён объект инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По его словам, около 5:00 мск во время воздушной тревоги возник пожар на объекте инфраструктуры вследствие удара.

Он добавил, что погибших и пострадавших нет, есть разрушения.

В ночь на 5 декабря воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах, в том числе во Львовской области.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Баштанском районе на востоке Николаевской области после взрывов повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи. Украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что на фоне воздушной тревоги в регионе были слышны взрывы.

Во временно подконтрольной Киеву части Запорожской области 4 декабря были повреждены инфраструктурные объекты.

В Одесской области 2 декабря получил повреждение объект инфраструктуры. Там прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Возгорание ликвидировали.