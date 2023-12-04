Николаев, Украина, 4 декабря, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В Баштанском районе на востоке Николаевской области Украины после взрывов повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи, сообщил 4 декабря глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 4 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на фоне воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы.

По словам Кима, в Баштанском районе было повреждено предприятие и линия электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря несколько взрывов прогремело в районе города Сумы во время действия режима воздушной тревоги.

В момент, когда раздались взрывы, режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.