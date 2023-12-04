Мелитополь, 4 декабря, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Во временно подконтрольной Киеву части Запорожской области были повреждены инфраструктурные объекты. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, поступило два сообщения о повреждении объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, в Баштанском районе на востоке Николаевской области Украины после взрывов повреждены объект инфраструктуры и линия электропередачи. В ночь на 4 декабря украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что на фоне воздушной тревоги в Николаевской области были слышны взрывы.

Несколько взрывов прогремело в районе города Сумы во время действия режима воздушной тревоги. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в момент, когда раздались взрывы, режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

В Днепропетровске в ночь на 2 декабря прогремело несколько взрывов. Подробностей произошедшего не сообщалось.

В ночь на 1 октября мощный взрыв прогремел в Киеве. После него начался пожар. При этом воздушная тревога в Киеве не объявлялась. Причины взрыва и место ЧП не уточнили, очевидцы указали, что звук от взрыва был слышен в Деснянском районе города.