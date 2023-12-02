Одесса, Украина, 2 декабря, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Украинская армия заявила о том, что в Одесской области получил повреждение объект инфраструктуры. Информацию распространила пресс-служба оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

Отмечается, что на инфраструктурном объекте в ночь на 2 декабря прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Возгорание оперативно ликвидировали.

По данным украинского издания «Страна. ua», пострадавших в результате взрыва и пожара нет.

Как сообщало ИА Регнум, «Страна. ua» 10 ноября заявила о взрывах в Одессе, Харькове и Киевской области.

По данным главы военной администрации Кривого Рога (Днепропетровская область) Александра Вилкула, в ночь на 1 декабря в городе прогремели взрывы. Аналогичную информацию украинские СМИ сообщали 28 ноября.