Москва, 3 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Жирная пища и алкоголь очень вредят поджелудочной железе, сообщил 3 декабря кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

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В посте под названием «Две попытки для поджелудочной» врач рассказал о том, как не допустить такой болезни, как острый панкреатит, пояснив, что это заболевание опасно и может привести к летальному исходу.

«85% случаев панкреатита возникают по двум причинам: алкоголь и плохая работа желчевыводящей системы. Дополнительная причина — жирная еда», — сообщил Вялов.

Он добавил, что у человека, который испытывает проблемы с поджелудочной железой, есть два варианта действий — изменить образ жизни и пролечиться препаратами дома или лечь в больницу на операцию.

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