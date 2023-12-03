Москва, 3 декабря, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Сотрудники стадиона московского футбольного клуба ЦСКА чистят от снега линию штрафной площади по ходу матча 17-го тура чемпионата РПЛ с командой «Ростов».

Виталий Невар/РИА Новости

Игра началась в 14:00 мск, несмотря на то что в Москву и Подмосковье незадолго до этого накрыл сильный снегопад. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев не останавливал игру, для того чтобы сотрудники стадиона могли выйти на поле и очистить линии.

По итогам первого матча ЦСКА ведёт со счётом 1:0. В активе армейцев 25 очков после 16 туров чемпионата России, что позволяет команде занимать шестое место в турнирной таблице. У «Ростова» 20 очков и десятое место.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря в столичном регионе начался обещанный синоптиками сильный снегопад. По информации Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидаются метель, ветер со скоростью до 16 м/с, снежные заносы и гололедица.

Синоптики назвали причиной таких обильных осадков в столичном регионе южный циклон, центр которого перемещается через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток.