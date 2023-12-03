Москва, 3 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Ранее обещанный синоптиками сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье. По данным Гидрометцентра, столичный регион накроет метель, ожидаются ветер скоростью до 16 м/с, снежные заносы и гололедица.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Московский департамент транспорта рекомендовал водителям по возможности отказаться от поездок, а в случае необходимости таковой быть особенно аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад, а также не отвлекаться от движения.

Ранее синоптики предупредили, что 3 декабря в Москве и области ожидаются сильный снег и метель. Температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Причиной непогоды специалисты назвали южный циклон, центр которого перемещается через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря заместитель мэра Москвы в правительстве города Пётр Бирюков рассказал, что из-за сильных снегопадов в столице городские службы продолжают работу в усиленном режиме. По его словам, в связи с непогодой аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов перевели на круглосуточное дежурство.

Заместитель градоначальника уточнил, что 3–4 декабря в Москве может выпасть в сумме до 12 см осадков. В связи с этим он призвал жителей и гостей столицы быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах, а также по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

В Москве и области 26 и 27 ноября также прошёл сильный снегопад. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, он стал мощнейшим за последние 40 лет в регионе.