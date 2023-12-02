Мюнхен, Германия, 3 декабря, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Сильнейший снегопад практически отрезал от внешнего мира немецкий город Мюнхен. Об этом 2 декабря сообщило информационное агентство Bild.

vera Аэропорт. Снег

Уточняется, что на юг Германии обрушился самый сильный снегопад с 2006 года и самая сильная декабрьская метель за всю историю метеонаблюдений.

Самые серьезные последствия снегопада наблюдаются в Верхней и Нижней Баварии и в некоторых районах земли Баден-Вюртемберг. Из-за сильного снегопада город Мюнхен, столица Баварии, оказался отрезан от внешнего мира. Центральный железнодорожный вокзал города и аэропорт вынужденно прекратили работу, дороги оказались полностью парализованы. Пассажирам пришлось ночевать в поездах, на вокзале и в аэропорту.

«Из-за продолжающегося сильного снегопада воздушное сообщение не будет, вероятно, до 6 часов утра завтра, 3 декабря», — сообщается в заявлении руководства аэропорта.

Движение поездов приостановлено до понедельника, 4 декабря. Жителям Баварии рекомендуется не покидать свои дома. Кроме того, из-за сломанных веток и упавших деревьев в ряде районов произошло отключение электроэнергии. Отмечается, что высота сугробов достигла 44 см.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорт Мюнхена закрыли из-за сильного снегопада, отменены сотни авиарейсов. По данным синоптиков, улучшения погоды не ожидается.

Также из-за снегопада отменили футбольный матч «Баварии» с берлинским «Унионом». Учитывая прогноз метеорологов, снегопад продлится до вечера субботы, команда «Бавария» заявила, что даже если поле мюнхенской «Альянц Арены» станет пригодным для игры, матч будет отменён из-за дорожной ситуации и соображений безопасности.