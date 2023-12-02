Берлин, 2 декабря, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Матч 13-го тура чемпионата Германии по футболу между мюнхенским клубом «Бавария» и берлинским «Унионом» перенесли из-за сильного снегопада. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба столичной команды.

IMAGO/Zoonar.com/Oleksandr Latku/Global Look Press

Встреча должна была начаться на поле мюнхенской «Альянц-Арены» в 15:30 мск.

На данный момент неизвестно, на какую дату перенесли матч. Отмечается, что в регионе на фоне обильного выпадения снега приостановили движение поездов и авиасообщение. Полиция призвала жителей без необходимости не покидать свои дома.

«Бавария» сейчас находится на втором месте в турнирной таблице бундеслиги с 32 очками после 12 игр, отставая от лидирующего «Байера» из Леверкузена на два очка. У «Униона» только семь очков по итогам 12 туров, команда находится на последнем, 18-м месте в зоне вылета во второй дивизион.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 декабря из данных сервиса «Яндекс Расписание» стало известно, что в аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды задержали или отменили более 30 рейсов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 1 декабря сообщил, что 3 декабря синоптики прогнозируют очередной климатический рекорд — выпадение до 30% месячной нормы осадков. Он отметил, что календарная зима началась с хороших позиций — с нормальной декабрьской температуры и с двукратного превышения высоты сугробов.