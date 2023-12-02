Мюнхен, Германия, 2 декабря, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Авиасообщение в аэропорту Мюнхена приостановили 2 декабря до утра 3 декабря из-за обильного снегопада, сообщило агентство DPA.

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По информации журналистов, из-за непогоды отменили сотни авиарейсов. Также задержки рейсов начались в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда перенаправляют часть самолётов, летевших в Мюнхен.

Кроме того, в Мюнхене пострадало железнодорожное сообщение, на пути упали деревья, заблокировав их. Пассажирам приходится ночевать в поездах. В городе также приостановили работу автобусов и трамваев.

Синоптики сообщают, что пока не ожидается улучшения погоды.

Как сообщало ИА Регнум, в Мюнхене 2 декабря также из-за снега отменили футбольный матч «Баварии» с берлинским «Унионом». Дату новой встречи не назначили.

Обильный снегопад также ожидается в ночь на 4 декабря в Москве. По прогнозу синоптиков, осадки могут побить рекорд 50-летней давности. МЧС предупредило, что возможна гололедица.