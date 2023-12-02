Москва, 2 декабря, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В Москве не только не снизятся, но могут даже вырасти ещё сильнее средние сроки продажи вторичного жилья, заявил 2 декабря корреспонденту ИА Регнум руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве России Александр Цыганов.

Ведомости/ТАСС

Ранее аналитики рынка жилья выяснили, что срок продажи квартир на вторичном рынке в Московском регионе резко вырос.

«Такая ситуация связана с преимущественной ориентацией покупателей на новостройки, спрос на которые был стабильно высоким последние годы. Кроме того, сказались возможности льготной ипотеки на новостройки, которая повышала доступность жилья как минимум для существенной части потенциальных покупателей», — пояснил Цыганов.

Он отметил, что «вторичка» часто располагается в непривлекательных локациях, продолжают эксплуатироваться серии домов, которые морально устарели. В таких домах часто минималистичные кухни площадью 5-7 кв. м., низкие потолки, проходные и смежные комнаты-пеналы, нет подсобок и балконов, много квартир на этаже, коммуникации изношены, а значит, нет напора воды и могут быть проблемы с отоплением.

«Например, сложно будет реализовать квартиру в пока не подлежащих реновации девятиэтажных домах в труднодоступном районе с неразвитой социальной инфраструктурой. Это касается, например, московских районов без станций традиционного метро и в удалении от платформ МЦК и МЦД, а также застроенных в 1930–1970-е гг. подмосковных посёлков городского типа», — уточнил экономист.

Поэтому покупатели чаще обращают внимание на новостройки, где даже малогабаритные студии имеют более привлекательные конфигурации, а условия кредитования существенно интереснее.

«Срок продажи «вторички» не будет снижаться и даже может продолжить расти в случае сохранения продавцами цен на квартиры. Часть в дальнейшем снимет свои лоты с продажи, а часть придёт к пониманию «справедливой» цены. При наличии в районе новостроек спрос будет обращаться на них в первую очередь, а «вторичка» будет реализовываться с дисконтом, учитывающим разницу в условиях ипотечного кредитования», — предположил экономист.

В свою очередь, доцент Финансового университета при Правительстве Пётр Щербаченко заявил, что одной из причин снижения интереса к вторичному рынку в конце года стало отсутствие благоприятных ставок по ипотеке. В зоне риска по отказам по ипотеке находятся покупатели с низким первоначальным взносом и запрашивающие потребкредит для внесения первого платежа.

«По данным Росреестра, в Москве за январь–октябрь 2023 года зарегистрировано 144,69 тысяч сделок на вторичном рынке. Квадратный метр вторичной недвижимости с октября подорожал в Москве на 8,3%. Спрос толкает цены вверх. А заградительные ставки по ипотеке толкают цены на вторичном рынке вниз», — констатировал экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за последние несколько лет в России сформировался «навес» нераспроданного жилья, который позволяет надеяться, что в 2024 году россияне смогут избежать дефицита на рынке недвижимости. Кроме того, в России есть некоторый ажиотажный спрос на новостройки, но в целом по стране спрос на новое жильё стагнирует.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала предложение устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах, учитывая их специфику. По её словам, многим компаниям невыгодно строить жильё в небольших городах из-за низкой прибыли. В качестве возможной меры поддержки она назвала выдачу субсидий застройщикам в регионах с низкой обеспеченностью жильём.