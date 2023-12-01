Вашингтон, 2 декабря, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки объявило о расширении санкций в отношении ещё трёх танкеров, перевозящих российскую нефть Urals по стоимости выше установленного на уровне 60 долларов за баррель потолка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 декабря на сайте ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что рестрикции вводятся в отношении судов NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica. По данным Минфина США, указанные танкеры доставили заказчику партии российской нефти марки Urals стоимостью выше 70 долларов за баррель.

Кроме того, под санкции попали и владельцы танкеров — компании Sterling Shipping Incorporated, Streymoy Shipping Limited и HS Atlantica Limited, зарегистрированные в ОАЭ и Либерии.

В ведомстве подчеркнули, что целью полотка цен на нефть является сокращение доходов России от продажи сырья, которые, по их мнению, якобы используются для поддержки Вооружённых сил России, проводящих специальную военную операцию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта сообщило, что Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить доходы России от экспорта энергетических ресурсов, в том числе нефти и газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что в администрации главы российского государства пока не видели подобных заявлений.