Москва, 1 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В администрации президента России пока не видели заявлений властей США о намерении вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году. Об этом 1 декабря в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Максим Блинов

При этом официальный представитель Кремля выразил уверенность, что Вашингтон продолжит попытки давления на российскую экономику.

«Мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. <…> И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию», ― подчеркнул Песков.

Он уверен, что США продолжат оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая существующий формат этих отношений.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Соединённые Штаты Америки ― крупнейшая экономика, но не единственная, ей мировая экономика не ограничивается.

«Есть экономика, которая догоняет по пятам США, это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях. И поэтому мир гораздо более многообразен, чем США», ― констатировал Песков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта сообщила, что власти США к 2030 году намерены вдвое сократить доходы России от продаж энергетических ресурсов, преимущественно нефти и газа.

Пайетт подчеркнул, что Вашингтон сделает для этого всё возможное. Он заявил, что с помощью санкций США стремятся изменить поведение России, потому ограничительные меры необходимо поддерживать в течение многих лет.

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) прогнозируют, что сохранение западных санкций может привести к снижению энергодоходов России на 40–50% к 2030 году.

Агентство Bloomberg сообщило, что санкции в отношении экспорта российской нефти не могут лишить Москву доходов для финансирования спецоперации на Украине, а это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей. Журналисты призвали страны G7, особенно США и Европу, задуматься о возможности более агрессивных действий.

С 5 декабря 2022 года начало действовать решение Евросоюза о запрете импорта российской нефти по морю и о введении ценового потолка на морские поставки нефти.

Страны G7, Евросоюза и Австралия установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.