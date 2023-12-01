Москва, 1 декабря, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошёл на площадке Президентской академии (РАНХиГС) в Москве, организаторы объявили имена 10 победителей первенства, говорится в пресс-релизе мероприятия.

Проект осуществляется при поддержке Министерства просвещения РФ. Его проводят для управленцев в сфере образования и педагогов. Целью проекта является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования.

К дистанционному этапу конкурса допустили 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. На очные региональные полуфиналы, которые прошли в октябре по всей России, выбрали и отправили 2183 конкурсанта. Уже на финальные испытания пригласили 265 победителей регионального этапа.

В торжественном награждении победителей финала конкурса участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Сергей Кириенко в ходе речи на мероприятии заявил об огромной потребности в современных квалифицированных управленцев в сфере образования и просвещения.

«Люди, профессионально занимающиеся воспитанием, будут востребованы не только в системе образования и просвещения, они будут востребованы в системе государственного и регионального управления, и также в управлении крупнейшими российскими компаниями. Запрос на современных квалифицированных управленцев в этой сфере просто колоссальный, поэтому я хочу всем финалистам конкурса пожелать успехов и удачи», — сказал он.

В свою очередь Сергей Кравцов проинформировал о поддержке победителей конкурса после финала.

«Мы сориентировали конкурс «Флагманы образования» именно на выявление талантливых будущих управленцев регионального и федерального уровней из числа педагогов, директоров школ и студентов. Победителей соревнования мы будем поддерживать, в том числе некоторые участники уже получили предложения занять различные административные должности. Мы решили нормативно закрепить поддержку специалистов. Поэтому сегодня я подписал приказ «Об управленческом кадровом резерве в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования», — сообщил он.

Алексей Комиссаров рассказал, что организаторы соревнования получили свыше 106 тысяч заявок от желающих участвовать в нём. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» также выразил благодарность учителям за воспитание подрастающего поколения.

«Сейчас мы узнали имена победителей, ими стали 10 человек, но, наверное, главное событие этого финала заключается в том, что прямо на финале министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов подписал приказ Министерства просвещения о создании кадрового резерва и было объявлено о нескольких назначениях в региональные органы исполнительно власти, а также на позиции директоров школ. Но, на мой взгляд, победители абсолютно все — и 265 финалистов, и все те, кто не побоялся проявить себя и принять участие в конкурсе. Мы очень благодарны учителям, потому что они вкладывают всю душу и сердце, чтобы воспитать подрастающее поколение. А то, что они не боятся посоревноваться друг с другом, проверить себя — это вызывает отдельное уважение», — заявил ректор РАНХиГС в обращении к участникам мероприятия.

На площадке также прошло заседание наблюдательного совета проекта с участием Кравцова и Комиссарова, где подводились итоги работы в 2023 году и перечислялись задачи на следующий сезон. Первым конкурсным испытанием стало личное выступление каждого из финалистов по теме «Российское образование: мой личный вклад в общее дело».

На втором испытании «НЕконференция: вызовы и командные решения» участники конкурса объединились в командной работе. В третий день мероприятия конкурсанты выполняли задание под названием «Мировое кафе: команда с нуля», в ходе которого они должны были разработать проект, показать своё критическое и стратегическое мышление, навыки управления проектами и профессионального взаимодействия.

Участников состязания также ждала просветительско-образовательная программа. Перед ними также выступили первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты РФ Александр Асафов, декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС Илья Шебураков, член Общественного совета при Минпросвещения по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Александр Милкус и генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Кроме того, участники конкурса посетили международную выставку-форум «Россия», где для них провели экскурсию в павильоне с интерактивной экспозицией «Первые в России — стране возможностей», разделенную на восемь тематических зон.

Список победителей конкурса «Флагманы образования» среди управленцев в сфере образования и педагогов

Вологодская область

• Муромцев Антон Николаевич, директор, МАОУ «Центр образования им. И. А. Милютина», г. Череповец

Ивановская область

• Коноплев Сергей Александрович, учитель, советник директора по воспитанию, МБОУ «Гаврилово-Посадская средняя школа №2»

Нижегородская область

• Кулемин Михаил Игоревич, учитель, МБОУ «Лицей №165 имени 65-летия «ГАЗ», г. Нижний Новгород

Пермский край

• Чепурин Анатолий Викторович, директор, МАОУ «Лицей № 2», г. Пермь

Самарская область

• Дюльдина Юлия Петровна, заместитель директора по воспитательной работе, ГБОУ Самарской области «Гимназия №11» (Базовая школа Российской академии наук)»

Сахалинская область

• Бровкина Наталья Олеговна, директор, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Южно-Сахалинск

Севастополь

• Дорохов Михаил Ильич, старший преподаватель кафедры военно-политической работы в войсках (силах), ФГБВОУ ВО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П. С. Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации, г. Севастополь

Томская область

• Попцов Дмитрий Александрович, учитель, МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Версткиной, г. Томск

Ульяновская область

• Набойщикова Лариса Владимировна, директор, МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза В. И. Ерменеева с. Сабакаево»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

• Кузьмина Мария Владимировна, преподаватель, БУПО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Советский политехнический колледж»

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется при поддержке Минпросвещения в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Платформу «Россия — страна возможностей» создали по инициативе президента РФ Владимира Путина в соответствии с его указом от 22 мая 2018 года. Российский лидер возглавляет наблюдательный совет этой организации.

За 5 лет АНО «Россия — страна возможностей» реализовала 26 проектов, участниками которой стали в общей сложности 20 млн человек из России и других стран. Партнерами платформы выступили уже более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.