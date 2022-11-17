Москва, 17 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В обновлённый состав Совета по правам человека при президенте России вошёл военный корреспондент Александр Коц. Соответствующий указ 17 ноября подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, в состав Совета вошёл журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, а также несколько общественников, в частности, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Также из состава Совета исключаются журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе.