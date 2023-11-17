Москва, 17 ноября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) традиционно состоится в декабре. Об этом 17 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Павел Быркин/РИА Новости Владимир Путин

«Будет такое общение. Традиционно формат сохраняется декабрьский. Дату сообщим», — так ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

В 2022 году встреча президента России с членами СПЧ состоялась 7 декабря. В частности, речь шла о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов Федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности. Перечень поручений по итогам заседания был опубликован 13 января на сайте Кремля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, включив в него просьбу члена СПЧ, главного редактора ИА Регнум Марины Ахмедовой.