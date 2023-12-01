Пекин, 1 декабря, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Предстоящая зима на Земле с высокой вероятностью будет рекордно тёплой. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 1 декабря на сайте Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН).

Дарья Антонова ИАРегнум

«Вероятность того, что глобальная средняя температура поверхности зимой 2023/24 года установит новый исторический рекорд, составляет 95%», — говорится в документе.

По расчётам климатологов, больше всего вырастут температуры Китае: зима будет самой тёплой с 1991 года. Учёные связали потепление не только с влиянием человеческого фактора, но и климатическим феноменом Эль-Ниньо — колебанием температуры поверхности части Тихого океана в районе экватора, оказывающим существенное влияние на климат.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 30 ноября, обращаясь к участникам конвенции об изменении климата, заявил, что в мире начался «климатический коллапс». Он отметил, что 2023 год стал самым жарким в истории, средняя глобальная температура в этом году выросла на 1,4 °С в сравнении с доиндустриальным уровнем.

26 октября президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой климатической политики. Она предполагает выход страны на углеродную нейтральность не позднее 2060 года.