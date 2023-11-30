Дубай, ОАЭ, 30 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Человечество переживает климатический коллапс, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

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«Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени», — сказал Гутерриш делегатам COP28 в Дубае.

Он выступил на презентации доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата. В этой связи генсек ООН назвал 2023 год самым жарким за всю историю человечества. По его словам, в этом году на людей во всем мире обрушивались пожары, наводнения и палящие температуры. Как считает Гутерриш, глобальное потепление должно побудить мировых лидеров к действиям.

Данные по состоянию на конец октября показали, что температура в 2023 году выросла примерно на 1,4 градуса Цельсия по сравнению в доиндустриальным уровнем. В докладе о состоянии климата говорится, что уровень двуокиси углерода сейчас на 50% выше доиндустриальной эпохи, что приводит к задержке тепла в атмосфере. Кроме того, последние девять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений организации. Эксперты при этом прогнозируют, что с учётом длительного времени жизни CO2 температура будет продолжать расти.

Климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов в беседе с ИА Регнум оценил прогноз о гибели 1 млрд человек из-за изменения климата. Он назвал возможным различные сценарии, при которых количество погибших может оказаться даже большим. В августе учёные из Университета Западного Онтарио предположили, что к 2200 году глобальное потепление может унести жизни 10% человечества.

В сентябре генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями. Он добавил, что мировые лидеры должны взять обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу.