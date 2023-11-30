Москва, 30 ноября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что экспортёры увеличили продажи иностранной валюты в октябре на 36%. Об этом она сообщила на брифинге 30 ноября.

Алексей Майшев/РИА Новости

Как отметила Данилова, за два последних месяца рубль укрепился на 10%, чему в числе прочего способствовало повышение ключевой ставки.

«Это ограничило чрезмерный спрос на импорт и увеличило стимулы компаний оперативно конвертировать валютную выручку. Ускоренной конвертации выручки способствовал также указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Чистые продажи повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд», — рассказала она.

Согласно указу президента России Владимира Путина, отдельные компании в период шести месяцев обязаны репатриировать, то есть вернуть средства, вложенные за рубежом, и продавать валютную выручку на российском рынке в установленных правительством объёмах, а ряд компаний должны представить графики покупки-продажи валюты на внутреннем рынке.

В беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве Пётр Щербаченко спрогнозировал курс рубля на конец 2023 года. Он согласился с мнением помощника президента Максима Орешкина о том, что рубль демонстрирует тенденцию к укреплению, но без предпосылок к кардинальным отклонениям, и что он будет торговаться в промежутке от 83 до 85 рублей за доллар. Щербаченко напомнил, что сейчас у россиян остается всё меньше наличности, но растёт количество банковских вкладов. Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в свою очередь придерживается мнения, что ближе к Новому году курс рубля может вернуться к значению в 90 рублей за доллар.