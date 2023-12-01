Газа, Палестина, 1 декабря, 2023, 09:39 — ИА Регнум. В результате нанесённых Армией обороны Израиля ударов по сектору Газа погибли шесть человек, передал 1 декабря телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум

В минздраве Палестины сообщили также, что ранения получили десятки жителей Газы.

Телеканал Al Jazeera сообщил об ударе по городу Рафаху на юге Газы, в результате которого погибли не менее четырёх человек. Они погибли при ударе по жилому дому. Ещё два человека погибли в лагере беженцев Магази в центральной части Газы.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ объявила утром 1 декабря, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и что израильские военные возобновили боевые действия в Газе.

Перемирие действовало до 08:00 мск 1 декабря. О нём Израиль договорился с ХАМАС для вывода удерживаемых в Газе израильских заложников.