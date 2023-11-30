Тель-Авив, Израиль, 30 ноября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о продлении перемирия в секторе Газа, сообщили 30 ноября в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с (ранее определёнными) условиями пауза в операции продолжится», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Со своей стороны ХАМАС также заявил о продлении гуманитарного перемирия.

Израиль и ХАМАС 27 ноября договорились продлить ещё на два дня достигнутое ранее гуманитарное перемирие. Договорённость о четырёхдневном перемирии стороны достигли 22 ноября.

Соглашение Израиль и ХАМАС заключили с целью освобождения израильских заложников, удерживаемых в Газе. Договориться удалось при посредничестве Египта и Катара.

Телеканал Al Jazeera 30 ноября сообщил об освобождении Израилем шестой группы палестинских заключенных. В рамках соглашения с ХАМАС израильская сторона освободила 30 палестинцев.