Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги включились в поселениях рядом с сектором Газа за час до окончания перемирия. Об этом 1 декабря сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Уточняется, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сдероте и прилегающих к нему районах. Кроме того, ЦАХАЛ сообщила о перехвате системами ПВО ракеты, выпущенной с территории сектора Газа. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Действие режима прекращения огня, согласно договорённостям, достигнутым между палестинским движением ХАМАС и Израилем, заканчивается в 07:00 (08:00 мск) 1 декабря.

Отмечается, что газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась ни одной из сторон конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС выразило готовность продлить действующее с 24 ноября гуманитарное перемирие с Израилем.

30 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении властей страны добиться продления гуманитарной паузы в секторе Газа для вызволения из плена как можно большего числа заложников. Также глава Госдепартамента обратился с призывом к ХАМАС прекратить «насилие в регионе» и сложить оружие.