Вильнюс, 30 ноября, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна может столкнуться с трудностями в оказании финансовой помощи Украине, если Евросоюз приостановит схему финансирования, предусматривающую оплату оружия и боеприпасов. Об этом дипломат рассказал газете Politico.

Lukas Balandis /via/ www. imago-ima Source: www. imago-images.de/Global Look Press

Виновной в этих проблемах Ландсбергис назвал Венгрию. Из-за её противодействия судьба Европейского фонда мира (EPF) находится в подвешенном состоянии, отметил дипломат. Этот фонд может выделить Украине новый пакет помощи в размере 20 млрд евро в течение четырёх лет.

«Проблема в том, что, если EPF больше не будет продолжать свою работу, то малые страны, такие как моя, будут менее способны помочь Украине теми ресурсами, которые у нас есть», — сказал Ландсбергис.

Если европейские страны будут финансировать Украину из собственных бюджетов, то, по словам главы МИД Литвы, его страна будет вынуждена «покупать что-то на ограниченную сумму» — исходя из своих возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал причину, по которой жители Германии участвуют в финансировании Украины. По его мнению, это произошло из-за отсутствия у страны суверенитета.

Путин добавил, что над руководителями некоторых правительств таких стран уже «посмеивается весь мир», так как у них нет достаточного уровня профессиональной подготовки и неэффективных решений.

В то же время в США рассказали, что значительная часть предназначенной для Киева военной помощи от Вашингтона не доходит до украинцев, а тратится в США. Авторы статьи The Washington Post пояснили, что вместо того, чтобы прямо отправлять деньги Украине, их используют для создания нового вооружения или замены отправленного ей оружия из арсеналов США.