Лондон, 30 ноября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО призвал повысить производство для снабжения Украины вооружением в течение двух лет. Об этом 29 ноября сообщило издание The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет… чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет», — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе закрытого заседания Дэвид Кэмерон обратился к коллегам с призывом повысить экономические мощности для обеспечения роста производства вооружения для Украины, чтобы Киев мог «продержаться как можно дольше».

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября глава Министерства обороны Чехии Яна Чернохова заявила о намерении властей страны увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине. По её словам, коммерческие компании из Чехии реализовали подобные контракты на сотни миллионов долларов, а на территории республики и в Польше уже обучили порядка четырёх тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал, что Соединённые Штаты Америки истощили все свои запасы оружия и техники в результате многочисленных поставок вооружения для ВСУ.