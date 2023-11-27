Прага, 27 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Чешские власти намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Киеву. Об этом 26 ноября заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова, её слова процитировало агентство ČTK.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам министра, у Чехии уже почти закончились военные техника и материалы для помощи Украине.

«Но мы будем стремиться компенсировать это выдачей экспортных лицензий частным фирмам», — сказала она.

Чернохова уточнила, что коммерческие компании из Чехии реализовали такого рода контракты на сотни миллионов долларов, а чешские инструкторы обучили на территории республики и в Польше свыше 4 тыс. бойцов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы оказания западной военной помощи ВСУ. Главы минобороны двух стран также обсудили обстрелы украинской территории с использованием ракет и дронов.

Ранее в этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили Украине почти все запасы вооружения. По мнению эксперта, украинский конфликт не завершится в пользу Киева, а ВСУ не имеют шансов победить.