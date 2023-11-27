Власти Чехии увеличат выдачу лицензий на поставки военной помощи Киеву
Минобороны Чехии: Прага увеличит выдачу лицензий на поставки военной помощи ВСУ
Прага, 27 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Чешские власти намерены увеличить выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Киеву. Об этом 26 ноября заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова, её слова процитировало агентство ČTK.
По словам министра, у Чехии уже почти закончились военные техника и материалы для помощи Украине.
«Но мы будем стремиться компенсировать это выдачей экспортных лицензий частным фирмам», — сказала она.
Чернохова уточнила, что коммерческие компании из Чехии реализовали такого рода контракты на сотни миллионов долларов, а чешские инструкторы обучили на территории республики и в Польше свыше 4 тыс. бойцов ВСУ.
Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы оказания западной военной помощи ВСУ. Главы минобороны двух стран также обсудили обстрелы украинской территории с использованием ракет и дронов.
Ранее в этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили Украине почти все запасы вооружения. По мнению эксперта, украинский конфликт не завершится в пользу Киева, а ВСУ не имеют шансов победить.