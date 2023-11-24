Вашингтон, 25 ноября, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Бесконечная помощь киевской армии свела на нет военные запасы США. Об этом написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

Американский офицер не питает иллюзий и считает, что конфликт не разрешится в пользу Украины.

«Мы отправили Украине почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много. Война на Украине проиграна», — признал полковник в соцсети X.

Макгрегор не раз заявлял, что у ВСУ нет шансов на победу.

Как сообщало ИА Регнум, российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. В этом украинским СМИ признался лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия.

Недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина говорит об отсутствии понимания ситуации на Украине, заявил 23 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

ВСУ не имеют достаточных знаний и навыков для эффективного применения поставляемого западного оружия. У Киева нет даже обученных солдат, которые бы действовали под командованием опытных лидеров. Украине не хватает военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя, заключил Джонсон.