Каир, 30 ноября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Группа из 14 заложников, удерживавшихся палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, уже находится в Египте и направляется в сторону Израиля. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

Представители Красного Креста передали 10 израильтян и 4 таиландских граждан, освобождённых из плена, в Египет. Освобождённые заложники в настоящий момент движутся в сторону Израиля», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что личности бывших заложников, семьи которых уже извещены о происходящем, будут проверены сотрудниками служб безопасности на израильском контрольно-пропускном пункте «Керем-Шалом».

Как передавало ИА Регнум, в среду, 29 ноября, телеканал Al Qahera News сообщил, что двух российских гражданок, освобождённых движением ХАМАС, доставили из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах». По информации источника, одну из освобождённых зовут Елена Труфанова, а её сын Александр и его девушка по-прежнему находятся в заложниках в секторе Газа.