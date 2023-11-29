Каир, 29 ноября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Двух гражданок России, освобождённых палестинским движением ХАМАС, доставили из сектора Газа на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах». Об этом в среду, 29 ноября, сообщил телеканал Al Qahera News.

Gehad Hamdy/ dpa/picture-alliance

По информации источника, две женщины, имеющие как российское, так и израильское гражданства, уже прибыли на египетскую сторону КПП «Рафах». При этом ещё десятерых израильских пленных, которых ХАМАС планировало освободить 29 ноября, до сих пор не передали египетской стороне.

Отмечается, что одну из освобождённых зовут Елену Труфанову, её сын Александр и её девушка по-прежнему находился в заложниках в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что военное крыло ХАМАС Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в ответ на соответствующую просьбу российской стороны. Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что ХАМАС включило в список для обмена 13-летнюю дочь гражданина Российской Федерации.